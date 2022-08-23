Уперше в історії теплова хвиля отримала ім'я: яке це має значення для всього людства

Щороку в США та сусідніх країнах трапляються масштабні урагани, які проносяться материком, завдаючи великої шкоди. Кожен із них традиційно отримує ім'я задля простішої ідентифікації. Тепер таке ім'я отримала теплова хвиля і це дуже важливо.

Сам термін "теплова хвиля" виник не так давно. Він позначає явище різкого збільшення температури на певній території та її збереження протягом певного часу – як правило до декількох тижнів. Якогось єдиного підходу до визначення параметрів теплових хвиль немає, оскільки для різних територій аномально високою вважається різна температура. Однак упевнено можна сказати: такі явища останнім часом виникають все частіше.

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Як назвали теплову хвилю і чому це важливо

Чергова така хвиля накрила Європу та США і вже близько двох місяців створює проблеми й призводить до смертей серед населення. Наприклад, у Португалії минулого місяця температура підіймалась до 47 градусів за Цельсієм, а в Британії фіксували до 42 градусів. Через це там навіть огорнули міст фольгою, щоб завадити руйнуванню його старовинного корпусу.

Вчені вирішили

Раніше метеорологи присвоювали імена лише ураганам та сильним штормам. Цей факт повинен привернути увагу громадськості до проблеми теплових катастроф, що стрімко наростає й дати зрозуміти, що тепер теплові хвилі з нами надовго.

За даними ВООЗ, кількість людей, які страждають від збільшення добової температури, щорічно збільшується на 125 мільйонів.