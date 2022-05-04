Вперше в історії: розробник малих модульних реакторів NuScale вийшов на біржу

На Нью-Йоркській фондовій біржі з'явилися акції NuScale під індексом SMR (малий модульний реактор). Ринкова капіталізація компанії склала 1,9 мільярда доларів.

Американський розробник малих модульних реакторів – компанія NuScale Power – вийшла на біржу цінних паперів завдяки злиттю зі спеціально створеною для цього компанією Spring Valley Acquisition Corp. Від угоди після злиття NuScale отримала 380 мільйонів доларів, які пустить на прискорення комерціалізації власної розробки.

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Наша місія в NuScale завжди була проста: розробити безпечнішу, розумнішу та економічно ефективнішу форму передової ядерної енергетики, здатну задовольнити широкий спектр майбутніх потреб в електричній та тепловій енергії — від заміни вугільних електростанцій з безвуглецевим, керованим базовим навантаженням до забезпечення енергією опріснення води в промислових. масштабах та виробництва чистого водню,

– сказав голова об'єднаної компанії Джон Хопкінс

Чим цікава розробка NuScale Power

Базовий модуль NuScale – це реактор із водою під тиском, у якому всі компоненти для пари та теплообміну об'єднані в єдиний блок потужністю 77 МВт. У вересні 2020 року проєкт реактора NuScale став першим, який отримав схвалення Комісії з ядерного регулювання США. Очікується, що у США перші реактори NuScale VOYGR у кількості із шести модулів будуть побудовані на майданчику Національної лабораторії в Айдахо. Кількість модулів в залежності від потреб клієнта може дорівнювати 4, 6 або 12.

Технології NuScale широко зацікавилися східноєвропейські країни, які хотіли б у стислий термін побудувати нові АЕС. Проте перша АЕС на реакторах NuScale з'явиться в США не раніше 2028 року. Але якщо технологія себе виправдає, корейські партнери NuScale – компанія Doosan Enerbility – готові штампувати компоненти таких реакторів у великій кількості.

Що відомо про NuScale Power

Це американська приватна компанія, яка проєктує та продає невеликі модульні реактори. Штаб-квартира знаходиться в Тігарді, штат Орегон, США. NuScale було схвалено для будівництва випробувальних реакторів в Айдахо в 2029 і 2030 роках.

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Американська компанія General Electric та японська Hitachi у 2021 році повідомили, що їхнє спільне підприємство GE Hitachi Nuclear Energy отримало контракт від провідного канадського постачальника енергії. Компанія Ontario Power Generation хоче збудувати малий модульний реактор (SMR). Це такі ж невеликі реактори аналогічного класу з тими, які розробляє NuScale Power.

Реактор Hitachi BWRX-300 може бути побудований набагато швидше, ніж звичайні реактори й теоретично він значно безпечніший завдяки своєму невеликому розміру. Ядро реактора може охолоджуватися виключно за допомогою конвекції води без використання насосів, а кількість радіоактивних матеріалів набагато менша, ніж у потужніших моделях. Детальніше про це читайте тут.