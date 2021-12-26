Вперше в історії: паралізований чоловік написав твіт силою думки використовуючи чип у мозку

62-річний чоловік Філіп О'Кіф, який страждає на прогресуючий параліч, написав твіт силою думки. У цьому йому допоміг чіп Stentrode, який імплантувала компанія Synchron.

Філіп має бічний аміотрофічний склероз (захворювання від якого страждав відомий вчений Стівен Гокінг). За словами Synchron, людина вперше написала повідомлення "через нейрокомп'ютерний інтерфейс".

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Теоретично, це може допомогти людям із подібними недугами користуватися соціальними мережами та іншими засобами комунікації.

На що здатен чип в мозку Філіпа О'Кіфа

За словами Філіпа О'Кіфа, потрібна практика, щоб навчитися користуватися подібним чипом. Він здатний не лише писати в твітері, але й робити онлайн-покупки, а також надсилати електронну пошту. Також Філіп висловив сподівання, що він "прокладає шлях" людям, щоб ті змогли писати в твітер силою думки.