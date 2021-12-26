Філіп має бічний аміотрофічний склероз (захворювання від якого страждав відомий вчений Стівен Гокінг). За словами Synchron, людина вперше написала повідомлення "через нейрокомп'ютерний інтерфейс".

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Теоретично, це може допомогти людям із подібними недугами користуватися соціальними мережами та іншими засобами комунікації.

На що здатен чип в мозку Філіпа О'Кіфа

За словами Філіпа О'Кіфа, потрібна практика, щоб навчитися користуватися подібним чипом. Він здатний не лише писати в твітері, але й робити онлайн-покупки, а також надсилати електронну пошту. Також Філіп висловив сподівання, що він "прокладає шлях" людям, щоб ті змогли писати в твітер силою думки.