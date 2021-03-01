Вже в найближчі кілька місяців на ринку вперше може виникнути дефіцит смартфонів. При чому ситуація зачепить пристрої різних брендів.

Джерела з Тайваню кажуть, що на складах нині відсутні мобільні однокристальні системи, мікросхеми керування живленням та інша продукція.

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В кого виникли проблеми

Минулого тижня компанія Xiaomi представила серію смартфонів Redmi K40. Вони працюють на базі однокристальних систем Qualcomm Snapdragon 888 і Snapdragon 870.

Ще один китайський виробник Realme вже цього тижня має представити флагманський смартфон Realme GT 5G. І обидва виробники визнали факт серйозного дефіциту на ринку мобільних платформ.

Так, президент Xiaomi China Лу Вейбінг заявив, що однокристальних систем дійсно дуже бракує. При цьому він додав, що складна ситуація триватиме весь 2021 рік.

Представник Realme сказав, що однокристальних систем та інших мікросхем Qualcomm взагалі немає в наявності.

Як кажуть джерела, в ланцюжку поставок мобільних телефонів, весь цикл доставки продукції Qualcomm тепер перевищує 30 тижнів. Так, поставка аудіочіпів CSR Bluetooth займає 33 тижні.

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При чому дефіцит продовжує збільшуватися, особливо тому, що виробники смартфонів розширюють перелік доступних моделей.