Зважаючи на все, маршрут Кріса Ремсі, який вже має досвід подорожі Євразією на електромобілі Nissan Leaf протягом 56 днів і протягом 16 тисяч кілометрів, пролягатиме переважно по території Північної та Південної Америк, а завершитися повинен буде в Антарктиді.

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Кросовер Nissan Ariya, на якому поїде Ремсі, штатно володіє повним приводом, але для подолання пересіченої місцевості отримає допрацьовану підвіску, колеса, шини та світлотехніку, а паралельно з цим електромобілем буде пересуватися по тому ж маршруту і стандартний варіант того ж кросовера, який виступає в ролі машини підтримки на території обох Америк.

Очевидно, в Арктиці та Антарктиці Кріс Ремсі пересуватиметься лише на модифікованій версії кросовера без додаткового супроводу.



Ремсі подолає відстань в 27 тисяч кілометрів / Зображення Nissan

Коли відбудеться подорож

Експедиція має стартувати у березні 2023 року з півночі на південь, і якщо вона завершиться успіхом, то це буде перший у світі переїзд між полюсами Землі не лише на електромобілі, а й на будь-якому наземному транспортному засобі.

Машина має подолати різні кліматичні та ландшафтні умови, де температури коливаються на 30 градусів в обидва боки від нуля за шкалою Цельсія, а крижані тороси змінюються піщаними дюнами або вологими тропічними лісами. Для кросовера Nissan Ariya це буде гарним випробуванням та гідною рекламою, у разі успіху заїзду.

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До новин про електромобілі, нещодавно глава Tesla Ілон Маск вкотре озвучив нову дату запровадження повного автопілота. Нагадаємо, що Tesla вже давно тестує і покроково впроваджує повномасштабну систему допомоги водію. На сьогодні вона вже здатна практично самостійно кермувати, підганяти авто на виклик та паркувати його.

Варто зазначити, що разом з цим Tesla вимагає максимальної уваги водія до роботи автопілота та готовності у будь-який момент перехопити керування транспортом. Водії часто нехтують цією вимогою через що трапляються різні аварії від незначних зіткнень до масштабних автокатастроф з людськими жертвами.