Вперше в історії: Apple завезла в Україну офіційну партію айфонів
Джерело:Державна митна служба
Про подію відзвітували митники 9 жовтня. Цього дня в аеропорт "Бориспіль" літаком завезли першу в історії України офіційну партію продукції Apple безпосередньо від компанії.
У Державній митній службі кажуть, що у партії – 8 тисяч смартфонів Iphone 13 загальною заявленою вартістю у 7,5 мільйона доларів. Наразі митники оформляють товар.
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В Україну вперше завезли Iphone безпосередньо від виробника
Від жовтня 2021 в Україні можна буде придбати продукцію Apple, завезену легально та безпосередньо виробником.
- 30 червня 2021 року компанія Apple відкрила в Україні офіційний офіс.
- У вересні цього ж року Президент України Володимир Зеленський зустрічався з генеральним директором Apple Тімом Куком у США. На зустрічі глава держави запросив компанію розширювати присутність у нашій країні.
- І от 9 жовтня стартував офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції.
Як кажуть митники, цей крок важливий для боротьби зі завезенням підробок та боротьби з "сірим" імпортом, від чого страждають і користувачі, і держава (через недоотримання податків).
Держмитслужба рада привітати першу офіційну продукцію Apple в Україні. Ми зробимо все, щоб митне оформлення товарів відбувалось якомога скоріше, й український ринок наповнили оригінальні товари одного з найбільших ІТ-гігантів світу,
– сказав з цього приводу заступник керівника ДМС Сергій Звягінцев.
Наступними партіями Apple завезе всю лінійку своїх товарів та відкриє сервіс для обслуговування продукції.
Перша в історії партія айфонів, завезена до України безпосередньо компанією Apple / Фото ДМС
До слова:
- Тільки за 2 тижні після презентації Iphone 13 митники виявили незаконні ввезення нового смартфону на 2,2 мільйона гривень.
- Наприклад, 24 вересня у "Борисполі" бортпровідники однієї з авіакомпаній незаконно перевозили техніку Apple у кейсах з їжею та сміттєвих пакетах.