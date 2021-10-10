Вперше в історії: Apple завезла в Україну офіційну партію айфонів

Про подію відзвітували митники 9 жовтня. Цього дня в аеропорт "Бориспіль" літаком завезли першу в історії України офіційну партію продукції Apple безпосередньо від компанії.

У Державній митній службі кажуть, що у партії – 8 тисяч смартфонів Iphone 13 загальною заявленою вартістю у 7,5 мільйона доларів. Наразі митники оформляють товар.

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В Україну вперше завезли Iphone безпосередньо від виробника

Від жовтня 2021 в Україні можна буде придбати продукцію Apple, завезену легально та безпосередньо виробником.

30 червня 2021 року компанія Apple відкрила в Україні офіційний офіс.

У вересні цього ж року Президент України Володимир Зеленський зустрічався з генеральним директором Apple Тімом Куком у США. На зустрічі глава держави запросив компанію розширювати присутність у нашій країні.

І от 9 жовтня стартував офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції.

Як кажуть митники, цей крок важливий для боротьби зі завезенням підробок та боротьби з "сірим" імпортом, від чого страждають і користувачі, і держава (через недоотримання податків).

Держмитслужба рада привітати першу офіційну продукцію Apple в Україні. Ми зробимо все, щоб митне оформлення товарів відбувалось якомога скоріше, й український ринок наповнили оригінальні товари одного з найбільших ІТ-гігантів світу,

– сказав з цього приводу заступник керівника ДМС Сергій Звягінцев.

Наступними партіями Apple завезе всю лінійку своїх товарів та відкриє сервіс для обслуговування продукції.



Перша в історії партія айфонів, завезена до України безпосередньо компанією Apple / Фото ДМС

поява офіційної техніки безпосередньо від виробника Apple в Україні не означає, що раніше до нас ввозили її тільки нелегально (хоча й у такий спосіб – теж). На українському ринку працює і планує працювати далі офіційний імпортер Apple – компанія "Асбіс-Україна".

До слова: