Деякі зірки закінчують своє існування у яскравому та феєричному вибуху. SN 2020tlf – це якраз така зоря. Ця наднова відносить до типу II. На таких світилах незадовго перед вибухом відбувається кілька швидкоплинних процесів, які раніше не вдавалося зафіксувати. Та цього разу вчені були на готові.

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Вибух наднової зірки типу II: дивіться відео

Перед вибухом наднової

Зірку, яка стала надновою SN 2020tlf заздалегідь завдяки системі телескопів Pan-STARRS. Це сталося літом 2020 року. У жовтні 2020 року зоря вибухнула надновою. Науковці були готовими й вели спостереження за допомогою обсерваторії Кека.

Це схоже на спостереження за бомбою уповільненої дії. Ми ніколи не підтверджували таку бурхливу активність вмираючої червоної надгігантської зірки, де ми бачимо, як вона виробляє таке світлове випромінювання, а потім колапсує та згоряє,

– говорить автор дослідження Рафаелла Маргутті.

Зірку виявили завдяки тому, що вона перед вибухом випромінювала дуже багато світла. Ймовірно, зоря скинула частину верхніх прошарків, які потім нагріла та "змусила" яскраво випромінювати. Якби не це, то Pan-STARRS точно б не розгледів зірку на відстані 120 мільйонів світлових років у галактиці NGC 5731.

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Ба більше, відкриття та факт спостереження за зіркою перед вибухом – це не просто щось новеньке. Річ у тому, що раніше вважалося, що червоні надгіганти "еволюціонують" безпосередньо перед самим вибухом. Проте спостереження за SN 2020tlf (а точніше, за зіркою, яка стала цією надновою) показують протилежне – перетворення починаються задовго до вибуху. Цікаво, що деякі інші червоні надгіганти не проявляли такої активності перед тим, як перетворитися на наднову зорю.