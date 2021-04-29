Компанія LG – не єдина, хто протягом років зазнавав фінансових втрат на ринку смартфонів. Проте, в той час як вона цей підрозділ закрила, інший виробник – Sony – все ще намагався триматись на плаву, з року в рік звітуючи про чергові збитки. Ситуація раптово змінилась після останнього звіту. Виявилось, що японська корпорація нарешті вийшла в плюс.

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Що змінилося для Sony

Операційний прибуток Sony склав 27,7 мільярда єн – близько 254 мільйонів доларів. Це перший випадок з 2017 року, коли компанія не зафіксувала збитків у мобільному бізнесі.

Але найцікавіше, що цей прибуток отриманий не від зростання кількості проданих смартфонів Xperia, а від скорочення витрат. Згідно з даними, фактично смартфонів було продано навіть менше: 2,9 мільйона в порівнянні з 3,2 мільйона у 2019 році.

Sony провела реструктуризацію, знизила операційні витрати і збільшила ціни на лінійку Xperia, що і призвело до бажаного результату.

Якщо Sony зможе утримати цю позицію, імовірно, їй вдасться знову закріпитися на мобільному ринку.

Нагадаємо. 14 квітня 2021 року компанія представила нові флагмани на Android з просунутими можливостями зйомки – Xperia 1 III і Xperia 5 III.