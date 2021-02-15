Зв'язок з космічним зондом "Вояджер-2", що досліджує простір за межами Сонячної системи, таки вдалося відновити. Раніше зв'язатися з апаратом було неможливо через планові роботи на антені далекого космічного зв'язку DSS43 в Канберрі, Австралія, які тривали з березня минулого року.

На Землі є тільки дві антени далекого космічного зв'язку такого типу – крім австралійської, одна розташована в Іспанії. Однак у випадку з "Вояджером-2" для зв'язку потрібна саме австралійська станція, оскільки зонд летить у напрямку на південь від площини екліптики.

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Чому не було зв'язку з апаратом "Вояджер-2"

У березні минулого року NASA вирішило провести ремонт і оновлення австралійської антени, щоб уникнути поломок і продовжувати її використовувати. Ремонт був пов'язаний з проблемами – спочатку агентство планувало направити в Австралію 30 експертів, які б спостерігали за ходом робіт, але через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 команду довелося скоротити до чотирьох фахівців.

Відтоді зв'язку з "Вояджером-2" не було аж до жовтня 2020 року – тоді з антени вдалося відправити тестове повідомлення, яке запустило на зонді необхідні команди і повернулося з підтвердженням працездатності зонда. Після цього NASA продовжило роботи на DSS43 – повністю вони були завершені у лютому.

Відновлення зв'язку з "Вояджер-2"

Джерело: CDSN

У п'ятницю, 12 лютого антена послала повідомлення "Вояджер-2" і через 35 годин отримало відповідь, про це йдеться у офіційному акаунті Twitter австралійського підрозділу мережі Deep Space Network.

Одісея космічного апарату "Вояджер-2"

Апарат запустили у космос 20 серпня 1977 року для дослідження далеких планет Сонячної системи. Він став першим земним космічним апаратом, який досягнув Урана у січні 1986 року і Нептуна у серпні 1989-го. Після цього він пролетів повз найбільший супутник Нептуна – Тритона і відправився за межі Сонячної системи. Зараз "Вояджер-2" знаходиться на відстані 18,8 мільярдів км від Землі, шлях радіоповідомлення до нього займає 17 годин 35 хвилин в одну сторону.