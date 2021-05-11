Зонд "Вояджер-1" виявив звучання міжзоряного простору

"Вояджер-1" найбільш віддалений від Землі рукотворний об'єкт, який вже понад 40 років продовжує робити відкриття. У 2012 році апарат вийшов за межі геліосфери Сонячної системи і став першим рукотворним міжзоряним космічним апаратом. Відтоді він вивчає процеси у просторі, на який наша зірка чинить мінімальний вплив. І цей простір сам по собі виявився зовсім не безмовним.

За межами геліосфери "Вояджер-1" зафіксував "гул" плазми, інтенсивність якого виявилася вищою за очікувану. Сонячний вітер вже не вторгається в цю область простору, хоча потужні коронарні викиди Сонця під час його активності чутні у постійному й монотонному плазмовому шумі як гуркіт грому.

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Як вдалося "почути" звучання простору

Плазму в міжзоряному газі або щільність електронів фіксує один з небагатьох, що залишилися робочими за 40 років, прилад "Система плазмових хвиль" (PWS, Plasma Wave System). Цей прилад фіксував радіохвилі, створювані Сатурном і Юпітером, але по-справжньому проявив себе на кордоні геліосфери і за її межами.

Справжнім відкриттям стало фіксування досить сильної активності електронів в міжзоряному просторі, куди не проникає сонячний вітер. Ця інформація допоможе краще зрозуміти процеси за межами зоряних систем.

Він дуже слабкий і монотонний (гул), тому що перебуває у вузькій смузі частот. Ми виявляємо слабкий, постійний гул міжзоряного газу,

– сказала Стелла Окер (Stella Ocker), автор дослідження.