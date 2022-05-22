"Вояджер-1" надіслав дивні дані з міжзоряного простору: інженери зайнялися розгадкою таємниці

Космічний корабель "Вояджер-1" продовжує відправляти на Землю наукові дані та працює у звичайному режимі. Водночас команда місії шукає джерело проблеми із системними даними після отримання загадкових сигналів від зонда.

"Вояджер-1" зараз перебуває на відстані понад 23 мільярдів кілометрів від Землі, але показання системи артикуляції та управління орієнтацією зонда (AACS) не зовсім точно відображають те, що насправді відбувається на борту.

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Що не так з "Вояджером-1"

AACS контролює орієнтацію 45-річного корабля. Крім інших завдань, він утримує антену "Вояджера-1" з високим коефіцієнтом посилення точно на Землі, що дозволяє йому надсилати дані додому. Всі ознаки вказують на те, що AACS все ще працює, але дані телеметрії, не збігаються з рухом та розташуванням апарату. Звідси можна зробити висновок, що зонд втратив орієнтацію у просторі

Сигнал "Вояджера-1" не послабшав, а це вже вказує на те, що антена з високим коефіцієнтом посилення залишається в стані орієнтації на Землю. Також відомо, що збій, якою б не була його причина, не перевів апарат у "безпечний режим".

Що буде далі?

Команда уважно стежить за сигналом, та продовжить визначати, чи невірні дані надходять безпосередньо з AACS, чи з іншої системи, що бере участь у створенні та надсиланні даних телеметрії. Поки природа проблеми не буде краще зрозуміла, команда не може передбачити, чи це вплине на те, як довго космічний корабель може збирати та передавати наукові дані.

У NASA сподіваються розібратися в тому, що викликало збій у системі, та що змусило зонд посилати незрозумілі дані. Але доведеться запастися терпінням: світлу потрібно 20 годин 33 хвилини на те, щоб дістатися "Вояджера-1", тому обмін повідомленнями між апаратом і Землею займає дві доби.

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Коротко про "Вояджер-1"