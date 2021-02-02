Робособака Spot готова до релізу: Вoston Dynamics показала, що вона вміє

Компанія Boston Dynamics опублікувала на своєму YouTube-каналі свіже відео з серійною моделлю робота-собаки Spot, оснащеного рукою-маніпулятором. На опублікованому ролику робот-собака Spot виконує різні завдання.

Джерело: YouTube

У кінці 2020 року американський розробник роботів пішов під крило компанії Hyundai Motor Group, пообіцявши розширити можливості робота.

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Що показали у презентації

На опублікованому відео робот-собака Spot виконує різні завдання: збирає брудні речі та складає їх в кошик, прибирає в кімнаті, відкриває двері, перемикає рубильник на електрощиті, працює у саду і навіть тягне великий і важкий шлакоблок.

Рух роботизованої руки та тіла машини автоматично координуються, щоб спростити виконання завдань, пов'язаних з переміщеннями тих чи інших предметів і об'єктів. Компанія відзначає, що список доступних завдань для машини, оснащеної таким маніпулятором, дуже широкий.

В описі до ролика також зазначається, що поведінку робота на відео було запрограмовано за допомогою нового API, який дозволяє виконувати команди як в автономному режимі, так і при прямому контролі власника робота. В останньому випадку робот управляється віддалено за допомогою планшета.

Повноцінну презентацію нових можливостей робота-собаки Spot компанія збирається провести сьогодні, 2 лютого, на своєму YouTube-каналі о 18:00 за київським часом.

Продажі роботів Spot вартістю 75 тисяч доларів почалися ще влітку минулого року. У жовтні того ж року Boston Dynamics повідомила, що продала 260 таких машин.