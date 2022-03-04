Ворог розсилає українцям шкідливі електронні листи: як їх розпізнати та що з цим робити

4 березня 2022 , 16:10
Читать новость на русском

Джерело:

Держспецзв’язку

Держспецзв’язку повідомляє про нову спробу дестабілізації з боку Росії. Спостерігаються масові розсилки шкідливого програмного забезпечення на електронні скриньки працівників держорганів та громадян.

Перш за все нагадуємо: ніколи не відкривайте жодних посилань від незнайомих відправників. Вони можуть пропонувати вам виграші в лотерею, повідомляти про накладені на вас штрафи чи розпочаті щодо вас судові позови, просити про допомогу в зборі коштів та інше. Такі посилання містять віруси, здатні пошкодити ваші файли або ж таємно слідкувати за вашою діяльністю. Так відбувається й цього разу.

Цікаво VPN-сервіси відповіли на заклик України відмовитися від співпраці з Росією

Що відомо

  • Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації CERT-UA ще 28.02.2022 виявила розсилку електронних листів зі скриньки jowhar@xintongwood.club.
  • Темою таких листів вказується просто "Лист".
  • Всередині – файл під назвою "Лист справедливості.xlsx".
  • Згідно з аналізом, після відкриття файлу він приховано завантажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

В тексті повідомлення наводиться нібито звернення від представників української влади – департаменту юстиції:


Фейкове звернення у листі / Скриншот CERT-UA

Що робити

  • Якщо ви отримали такий лист, не відкривайте його.
  • Не завантажуйте та не відкривайте прикріплений до нього файл "Лист справедливості.xlsx"
  • Якщо ви отримували або відкривали зазначений лист раніше, просять негайно повідомляти на пошту: cert@cert.gov.ua.
Зверніть увагу! Раніше ми публікували рекомендації щодо безпечного перебування в інтернеті у воєнний час. З ними можна ознайомитись у двох окремих матеріалах – від  Держспецзв’язку та  Мінцифри.

 

Автор: Олександр Гайдамашко