Перш за все нагадуємо: ніколи не відкривайте жодних посилань від незнайомих відправників. Вони можуть пропонувати вам виграші в лотерею, повідомляти про накладені на вас штрафи чи розпочаті щодо вас судові позови, просити про допомогу в зборі коштів та інше. Такі посилання містять віруси, здатні пошкодити ваші файли або ж таємно слідкувати за вашою діяльністю. Так відбувається й цього разу.

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Що відомо

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні ситуації CERT-UA ще 28.02.2022 виявила розсилку електронних листів зі скриньки jowhar@xintongwood.club.

Темою таких листів вказується просто "Лист".

Всередині – файл під назвою "Лист справедливості.xlsx".

Згідно з аналізом, після відкриття файлу він приховано завантажує шкідливе програмне забезпечення FormBook.

В тексті повідомлення наводиться нібито звернення від представників української влади – департаменту юстиції:



Фейкове звернення у листі / Скриншот CERT-UA

Що робити

Якщо ви отримали такий лист, не відкривайте його.

Не завантажуйте та не відкривайте прикріплений до нього файл "Лист справедливості.xlsx"

Якщо ви отримували або відкривали зазначений лист раніше, просять негайно повідомляти на пошту: cert@cert.gov.ua.

Зверніть увагу! Раніше ми публікували рекомендації щодо безпечного перебування в інтернеті у воєнний час. З ними можна ознайомитись у двох окремих матеріалах – від Держспецзв’язку та Мінцифри.