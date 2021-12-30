Вони повертаються: у браузері Microsoft Edge з'явився каталог вбудованих ігор
Джерело:Reddit
Microsoft продовжує розширювати список функцій свого браузера Edge. Цього разу порадували прихильників класичних ігор Windows.
У новій тестовій версії Edge з'явилася вбудована панель з окремою кнопкою, яка дозволяє запускати класичні та казуальні ігри прямо у вікні програми. Що цікаво, зі збірок Windows компанія Microsoft їх навпаки видалила.
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Ігри в Edge
- Нововведення помітив один з користувачів форуму Reddit, який встановив тестову збірку Edge Canary.
- При натисканні на кнопку в правій частині браузера з'являється панель каталогу з іконками різних ігор, відсортованих за категоріями.
- Користувачам доступні настільні та карткові ігри, класичні добірки Microsoft, спортивні та казуальні, а також головоломки.
- Клікнувши по будь-якій з іконок, можна запустити гру прямо в браузері.
Кнопка ігор знаходиться на панелі зверху разом з іншими функціями / Фото u/Leopeva64-2
Як повідомляє автор оригінального повідомлення, кнопка за умовчанням відключена. Активувати її можна в Налаштуваннях на вкладці "Оформлення", яка відповідає за зовнішній вигляд браузера.
Зараз нова функція проходить тестування. Коли саме вона буде представлена в загальнодоступній версії Edge, поки невідомо. У коментарях до посту деякі користувачі скептично поставилися до нововведення — на їхню думку, воно лише "ускладнює" браузер.
Ігри в Microsoft Edge / Фото u/Leopeva64-2