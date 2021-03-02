Компанія Volvo Cars планує виробляти повністю електричні автомобілі вже до 2030 року. Вона буде продавати лише преміальні електрокари, поступово позбавляючись від двигунів внутрішнього згоряння та гібридних авто.

Також компанія планує посилити напрямок онлайн-продажів та сфери діджитал загалом. Такий підхід є частиною кліматичного плану, для зменшення вуглецевого сліду від кожного авто.

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Причина

Як пояснили у компанії, замість інвестицій у сегмент бізнесу, що зменшується, Volvo Cars вирішила інвестувати в майбутнє: електрифікацію та діджиталізацію.

У минулому році Volvo випустила свій перший повністю електричний автомобіль XC40 Recharge. Наразі вона представляє другий електромобіль – нову модель 40-ї серії.

При цьому вже у найближчі роки компанія випустить додаткові електричні моделі. У планах: до 2025 року 50% глобальних продажів складатимуть електрокари, а решту – гібриди. А вже до 2030 року кожен автомобіль, який продає Volvo Cars, повинен бути повністю електричним.

У автомобілів із ДВЗ немає довгострокового майбутнього, – заявив Генрік Грін, головний директор із технологій.