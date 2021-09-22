Однією такою важливою зустріччю стали перемовини з президентом корпорації Microsoft Бредом Смітом. Зустріч відбулася у Нью-Йорку. Президент України та президент Microsoft обговорили кілька важливих питань. На останок Володимир Олександрович запросив Бреда Сміта до України у "зручний для нього час".

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Про що спілкувалися Володимир Зеленський та Бред Сміт

Обговорювалися шляхи подальшої співпраці, поглиблення її та, звісно, спільні проєкти України та Microsoft.

Одною з головних тем стало питання зберігання інформації.

Ми будуємо цифрову державу, і нам надзвичайно важливо, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України. Володимир Зеленський Президент України

У зв'язку з цим Бреду Сміту запропонували створити дата-центр та відповідну інфраструктуру хмарного сховища Microsoft Azure в Україні.

Окрім того, Президент наголосив, що українська влада зацікавлена у "подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні".

Також були обговорені питання залучення корпорації Microsoft до розробки та створення системи електронного голосування, яка б використовувалася на виборах. Також сторони вели перемовини щодо питання кібербезпеки.

Не менш важливим питанням є й антикорупційна боротьба. Тому Зеленський обговорив з президентом технологічного гіганта Microsoft питання розробки антикорупційних програм для органів державної влади.

Більше про відвідини Володимиром Зеленським США можна дізнатися на 24 Каналі.