Володимир Зеленський закликав інвесторів та венчурні фонди до співпраці з Україною

Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з провідними інвесторами, представниками венчурних фондів та акселераторів Кремнієвої долини. Президент закликав до активнішої співпраці з Україною.

Президент зазначив, що за останні два роки Україна зробила величезний стрибок на шляху до створення цифрової держави. Український IT-сектор має значний потенціал, особливо з погляду людських ресурсів.

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Про що говорили на зустрічі

Як заявив Зеленський, Україна має високий потенціал для розробки власних продуктів, тому потрібно забезпечити умови для їх реалізації.

Наша зустріч тут, у Кремнієвій долині, – чудова нагода обговорити перспективи розвитку ІТ-сфери та інновацій в Україні. Наша країна швидко трансформується та впроваджує інновації. За останній рік нам вдалося здійснити справжній прорив у цифровій сфері. Водночас нам потрібно ще багато чого зробити,

– наголосив Глава держави на початку заходу.

За словами Президента, якщо грамотно розпорядитись цими ресурсами, IT-галузь України за три-п'ять років може зрости з 6 мільярдів доларів до 16,5 мільярда доларів на рік. Частка українського ІТ-сектору зросте до 10 відсотків ВВП. Очікується збільшення кількості робочих місць в ІТ-галузі до 450 тисяч до 2025 року.

Для цього ми створюємо один з найкращих податкових та правових режимів для IT-компаній "Дія City",

– наголосив він.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна максимально сприятиме іноземним та українським інвесторам. Спеціальний правовий режим спрямований на створення в нашій країні компаній з капіталізацією понад 100 мільйонів доларів, які будуть резидентами України. Країна готова йти назустріч і бути дуже гнучкою з точки зору зміни законодавства, яке сприятиме інвестиціям.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров своєю чергою зазначив, що понад рік у країні діє Український фонд стартапів, і держава вже профінансувала понад 100 проєктів.

Також планується створення Фонду фондів, коли держава не просто інвестуватиме в стартапи, а й спрямовуватиме кошти у приватні фонди.

Міністр зауважив, що Україна розвиває ринок віртуальних активів, має одну з найбільших у світі спільнот блокчейн-розробників, створює привабливу юрисдикцію для українських та іноземних криптокомпаній, модернізує платіжний ринок, що дасть змогу навіть Національному банку випускати цифрову валюту.

Представники інвесторів та венчурних фондів відзначили високий рівень українських IT-фахівців та їхній потенціал.