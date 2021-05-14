Volkswagen випустить безпілотний електробус у стилі хіпі

Автомобільна компанія Volkswagen планує до 2025 року запустити у виробництво безпілотний електробус у стилі хіпі. Машина буде використовувати технології американського стартапу Argo AI.

У 2019 році стартап Argo AI отримав від Volkswagen інвестиції та активи на 2,6 мільярда доларів. Компанія вже тестує технології стартапу США, а у 2021 році планує вдосконалити систему в Мюнхені.

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Що відомо про автомобіль

Volkswagen готує електромобіль з четвертим рівнем автономності – це майже повний автопілот з деякими обмеженнями.

Автовиробник планує почати комерційні перевезення до 2025 року. Як розповіли виданню Bloomberg у компанії, проєкт націлений на густонаселені міські райони.

Виробник упевнений, що впровадити технології самокерування легше спочатку для машин комерційного призначення, які будуть використовуватися в окремих, призначених для цього місцях, ніж для легкових автомобілів на дорогах загального користування.

Нагадаємо, ще рік тому в Bloomberg повідомляли, що Volkswagen у 2022 році може випустити електричну версію культового мікроавтобуса "в стилі хіпі". 4 травня автоконцерн оголосив, що займеться розробкою чіпів для безпілотних автомобілів.