Український провайдер Volia вирішив переглянути абонентську плату та "оптимізувати" тарифну лінійку. Простіше кажучи, користувачам варто очікувати на підвищення тарифів. Це відбудеться з 1 січня 2021 року.

Щоправда, мовиться не лише про підвищення цін, але й про перейменування тарифів, а також відмова від каналів групи Discovery, повідомили у пресслужбі Volia.

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У компанії також пояснили, що підвищення вартості послуг для користувачів пов'язано з черговим підвищенням розміру ліцензійних відрахувань Українським медіа-групам (канали 1 + 1, ICTV, Інтер, Україна тощо) і правовласникам інших каналів в середньому на 25-30% починаючи з 1 січня 2021 року.

При цьому замість каналів групи Discovery провайдер вирішив додати пізнавальні канали Viasat і фільмові канали TV1000.

Відключать такі канали групи Discovery