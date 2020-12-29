Провайдер Volia підвищує тарифи і відключає групу каналів Discovery
Український провайдер Volia вирішив переглянути абонентську плату та "оптимізувати" тарифну лінійку. Простіше кажучи, користувачам варто очікувати на підвищення тарифів. Це відбудеться з 1 січня 2021 року.
Щоправда, мовиться не лише про підвищення цін, але й про перейменування тарифів, а також відмова від каналів групи Discovery, повідомили у пресслужбі Volia.
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У компанії також пояснили, що підвищення вартості послуг для користувачів пов'язано з черговим підвищенням розміру ліцензійних відрахувань Українським медіа-групам (канали 1 + 1, ICTV, Інтер, Україна тощо) і правовласникам інших каналів в середньому на 25-30% починаючи з 1 січня 2021 року.
При цьому замість каналів групи Discovery провайдер вирішив додати пізнавальні канали Viasat і фільмові канали TV1000.
Відключать такі канали групи Discovery
- Animal Planet / Animal Planet HD,
- Discovery Channel / Discovery HD,
- Discovery Science,
- Discovery Showcase HD,
- DTX,
- Eurosport 1 / Eurosport 1 HD,
- Eurosport 2,
- Fine Living / Fine Living HD
- Food Network,
- ID,
- TLC,
- Setanta Sport,
- Travel Channel / Travel Channel HD.
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