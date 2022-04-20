Як проходив експеримент з вогнем на МКС

Час астронавтів NASA є дорогоцінним, тому команда ACME, наскільки це було можливо, прагнула проводити експерименти віддалено з Центру управління корисним навантаженням МКС Гленна NASA в Клівленді.

Не пропустіть NASA показала апарат Psyche, який відправиться до найдорожчого астероїда

Ці знання можуть допомогти інженерам тут, на Землі, розробляти печі, електростанції, котли та інші системи спалювання, які будуть більш ефективними, більш екологічними та безпечнішими,

– сказав Денніс Стокер, науковий співробітник проекту ACME в Дослідницькому центрі Глена NASA.

Експерименти, проведені всередині модуля вбудованої стійки спалювання на станції, тривали 4,5 роки на орбіті. Хоча ACME більше немає – його прибрали в лютому, щоб звільнити місце для нового набору експериментів із пожежної безпеки під назвою "Запалювання та гасіння твердого палива" або SoFIE – Стокер зазначає, що внесок експерименту ACME був більшим, ніж передбачалося спочатку.

Апаратне забезпечення ACME має повернутися на Землю десь у 2022 році (так стверджують у NASA), і воно буде перепрофільоване для нової серії експериментів, які будуть відправлені до космосу у найближчі кілька років.

За час роботи установки NASA вдалося закінчити такі експерименти:

Емулятор швидкості горіння (BRE) – продемонстровані матеріали можуть горіти протягом кількох хвилин за відсутності потоку повітря в атмосфері екіпажу, що розглядається для майбутніх місій.

– продемонстровані матеріали можуть горіти протягом кількох хвилин за відсутності потоку повітря в атмосфері екіпажу, що розглядається для майбутніх місій. Coflow Laminar Diffusion Flame (CLD Flame) – для покращення обчислювальних моделей були отримані еталонні дані в екстремальних умовах утримання сажі та сильного розведення.

– для покращення обчислювальних моделей були отримані еталонні дані в екстремальних умовах утримання сажі та сильного розведення. Дослідження холодного полум'я з газами (CFI-G) – призвів до отримання холодного полум'я газоподібного палива без попереднього змішування та без покращень, таких як нагріті реагенти, імпульсна плазма або додавання озону, які були потрібні при наземних випробуваннях.

– призвів до отримання холодного полум'я газоподібного палива без попереднього змішування та без покращень, таких як нагріті реагенти, імпульсна плазма або додавання озону, які були потрібні при наземних випробуваннях. Вплив електричного поля на полум'я ламінарної дифузії (полум'я E-FIELD) – продемонстрував потенційне використання електричних полів для зменшення викидів від полум'я без попереднього змішування.

– продемонстрував потенційне використання електричних полів для зменшення викидів від полум'я без попереднього змішування. Конструкція полум'я – вперше продемонстровано квазістійке сферичне полум'я без попереднього змішування та втрати тепла випромінюванням, що призводять до згасання полум'я більшого розміру.

– вперше продемонстровано квазістійке сферичне полум'я без попереднього змішування та втрати тепла випромінюванням, що призводять до згасання полум'я більшого розміру. Структура та реакція сферичного дифузійного полум'я (s-Flame) – надані дані про зростання та згасання полум'я для покращення обчислювальних моделей.

Експерименти з вогнем на МКС: дивіться відео