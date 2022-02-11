"Вогняна смерть": супутники Starlink, що згоріли в атмосфері Землі, зняли на відео

Нещодавно Компанія SpaceX відправила на орбіту Землі партію з 49 супутників Starlink. Більшість із них вийшли з ладу через геомагнітну бурю. Апарати вже почали згорати в атмосфері Землі і цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Знищення об'єктів в атмосфері Землі зафільмувала камера некомерційної організації Sociedad de Astronomia del Caribe над Пуерто-Ріко 7 лютого. Астроном Марко Лангбрек, який відстежує супутники в Нідерландах, підтвердив, що на записі ймовірно саме партія об'єктів Starlink, вражених геомагнітною бурею.

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Що трапилося

Напередодні 24 канал повідомляв про те, що сонячний спалах призвів до геомагнітної бурі, яка значно збільшила щільність земної атмосфери, внаслідок чого 40 із 49 супутників Starlink із нової партії SpaceX, зійдуть з орбіти найближчими днями. Частина вже почала падати, згоряючи в атмосфері.

Маск запевнив, що космічного сміття внаслідок цієї аварії не побільшає, оскільки загрози зіткнення з іншими об'єктами на орбіті немає. Крім того, супутники Starlink створені таким чином, щоб повністю руйнуватися і згоряти при надзвичайних ситуаціях.

Згорання супутників в атмосфері

На трихвилинному відео добре помітні об'єкти, що згоряють з різницею в хвилину. Можливо, це дві частини уламків одного супутника або двох різних, що подорожували в одній площині орбіти. Так чи інакше, Лангбрек підкреслив, що йдеться саме про супутники, запущені 3 лютого – про це свідчить час, коли об'єкти почали падати над Пуерто-Ріко.

За словами астронома, додатково він виконав низку спеціальних обчислень, що підтвердили його припущення. У найближчому майбутньому очікується набагато більше "феєрверків", пов'язаних із невдалим запуском.

Супутники Starlink згорають в атмосфері: дивіться відео

Вважається, що 40 об'єктів, що падають в атмосферу протягом тижня, є унікальним явищем, тому найближчими днями для спостерігачів, які стежать за небом між 53 градусами північної широти і 53 градусами південної шанси побачити незвичайні спалахи помітно підвищуються.