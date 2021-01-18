Вогневі випробування двигунів основного ступеня надважкої ракети Space Launch System (SLS), яку використають для запуску пілотованого корабля "Оріон" в рамках програми "Артеміда 1" були перервані. Двигуни ракети відключили трохи більше ніж через хвилину після запуску.

Як проходили випробування ракети SLS

План випробувань, які проходили в Космічному центрі імені Джона Стенніса, передбачав завантаження понад 2,5 мільйонів літрів рідкого палива, процедуру зворотного відліку і запуск двигунів, повідомляє 24 канал.

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Чотири двигуна RS-25 повинні були працювати протягом 485 секунд (більше 8 хвилин) – стільки ж часу буде потрібно, щоб відправити ракету в космос після запуску. Однак через 50 секунд після старту центр управління польотом повідомив, що четвертий двигун відмовив. Всього через 67 секунд після початку випробування закінчилося.

У чому причина невдалих вогневих випробувань

Як заявив Джон Ханікатт, керівник програми SLS в NASA, проблема виникла, коли двигуни знижували тягу зі 109% до 95%. У цей момент інженери відзначили "спалах" у тепловому захисті навколо четвертого двигуна. Тепер інженери з NASA, Boeing і виробника двигунів Aerojet Rocketdyne вивчатимуть дані випробувань, щоб визначити, що саме пішло не так. Неясно, скільки часу це займе і які проблеми потрібно буде виправити.

Якщо проблема стосується тільки четвертого двигуна, його можна замінити. За словами Ханікатта, у NASA є запасні двигуни RS-25 в Космічному центрі Стенніса, готові і перевірені. Двигун можна буде замінити прямо на випробувальному стенді протягом тижня або десяти днів. Ключове питання полягає в тому, чи буде потрібно ще одне вогневе випробування, для підготовки до якого може знадобитися від кількох тижнів до місяців.

Невдалий тест двигунів SLS, відео:

Watch all four @NASA_SLS core stage engines roar to life and shake the ground in Mississippi.



Teams are assessing the data on early engine shutdown. pic.twitter.com/U5bNqqbdZd — NASA (@NASA) January 16, 2021

Детальніше про передпольотні випробування ракети SLS

Серія фінальних випробувань SLS, відомих як Green Run, почалася у січні 2020 року. Ступінь ракети доставили зі складального центру NASA в Новому Орлеані і встановили на випробувальному стенді B-2 в Космічному центрі Стенніса. Команді вдалося завершити перший з восьми тестів серії, перш ніж робота була припинена через пандемію коронавірусу. Тести продовжилися вже у травні.

Негативний результат вогневого випробування ставить під сумнів плани по запуску місії "Артеміда 1" до кінця цього року. Майбутнє ракети SLS також наразі невідоме. Адміністрація нового президента США Джозефа Байдена поки не опублікувала жодних планів щодо космічного агентства.