Техно24 розкаже про найновіші та найнесподіваніші способи застосування дронів.

Летючі кур’єри

Нещодавно компанія "Нова пошта" оголосила, що цьогоріч планує запустити доставку посилок безпілотниками між великими українськими містами за системою "день у день". Вже відбулося два тестові польоти Київ – Харків та Київ – Львів.

Такий спосіб транспортування поштових посилок набирає все більшої популярності в багатьох країнах світу. Як і дрон-доставка товарів з магазинів – наприклад, її активно застосовують Amazon і DHL.

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Швидка допомога

Транспортні здібності БПЛА почали активно використовувати медики – коли терміново треба доставити органи або тканини для трансплантації, кров для переливання, вакцини чи медикаменти. Дрони затребувані, в першу чергу, там, де складна логістична ситуація – бездоріжжя, ліси, гори або навпаки у великих містах з традиційними дорожними корками.

Безпілотники можуть допомогти не лише з доставкою, але й у випадку, коли необхідна екстрена консультація лікаря. Для цього була створена програма Ambulance Drone, яка вже діє в багатьох країнах. Клініки мають у своєму розпорядженні БПЛА з відеокамерами, мікрофонами та динаміками, що дозволяє лікарям дистанційно надавати усні консультації тим, хто потребує екстреної допомоги – наприклад, людям, які перебувають поруч із постраждалим чи навіть йому самому. Крім того, всередині безпілотника знаходиться дефібрилятор, який може допомогти при зупинці серця.



Дрон прилетів на допомогу / Постановочне фото

Саме такий дрон нещодавно відзначився у Швеції. 9 грудня минулого року 71-річний житель містечка Трольгеттен чистив сніг біля будинку, і в нього стався серцевий напад. Після виклику швидкої допомоги першим (трохи більше ніж за три хвилини) на місце прилетів мультикоптер Everdrone з дефібрилятором. Неподалік проїжджав лікар, який теж отримав сигнал, зупинився і зробив постраждалому закритий масаж серця й штучне дихання, а потім реанімував його, використавши дефібрилятор. Швидка, яка прибула згодом, забрала чоловіка до лікарні. Наразі він уже повністю відновився і повернувся додому.

"Вакцинація" дронами

У майбутньому безпілотники допомагатимуть рятувати не лише людей, а й рослини.

У США вчені Массачусетського технологічного інституту розробили і вже випробовують новий спосіб боротьби з хворобами сільгоспкультур. Аграрії за допомогою дронів зможуть колоти рослинам ін’єкції – БПЛА зависатиме над рослиною й випускатиме крихітні дротики з лікувальними препаратами, що впиватимуться в стебло.

Навіщо такі складнощі? Річ у тім, що при традиційному способі внесення засобів захисту рослин лише 5% препарату потрапляє у потрібні органи рослини, решта ж забруднює ґрунт. Тож дрони робитимуть усе ефективніше та екологічніше.

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Агросектор нині – один із найактивніших споживачів БПЛА. І вже незабаром впевнено перевершить на цьому напрямку військову галузь, захопивши до 80% світового ринку, заявляють експерти Association for Unmanned Vehicle Systems.

Зараз дрони використовують у сільському господарстві для обробки полів, садів і аналізу їхнього стану, для обміру територій і точного землеробства, для боротьби зі стихійними лихами і крадіжками…

Але є й менш поширені способи застосування, як от уже згадані вище ін’єкції рослинам. Розкажемо ще про деякі.

Бджолодрон

Виявляється, безпілотники можуть не лише давати уколи культурам, а й запилювати їх. Така технологія вже апробована в Японії та США, зокрема, її розробляє відома американська компанія DropCopte.

Але якщо у Штатах не поспішають ділитися секретами свого ноу-хау, то японці розповіли деякі деталі. Зокрема, що на нижній кришці їхнього дрона закріплена заплатка з кінськими волосинами, які оброблені іонним рідким гелем. БПЛА повільно й обережно летить над рослинами, збираючи пилок з одних і переносячи на інші. Таким чином, "імітується" робота бджіл – пилок прилипає до кінських волосин, як до тіла комах, і мандрує з ними від рослини до рослини.

Крилаті пастухи



Безпілотник слідкує за тваринами / Фото Агробізнес

Дрони можуть заміняти не лише бджіл, але й пастухів. Вони чудово контролюють, наприклад, стада корів та отари овець і вміло переганяють їх між пасовиськами. При цьому дослідження вчених показують, що тварини швидко звикають до крилатих пастухів і слухаються їх, як людей та собак. Особливо, якщо БПЛА оснащені гучномовцем, що відтворює гавкіт.

"Безпілотний" випас тварин уже досить популярний в Австралії та Новій Зеландії, зараз їхній приклад наслідують інші країни.

Дрони-садівники

Ізраїльська компанія Tevel Aerobotics Technologies розробила систему мінідронів із централізованим управлінням, які працюють у садах. Ці "малюки" збирають фрукти, переносять їх у точки збору, обрізають дерева, проріджують плоди та інше. Вони оснащені механічними "кігтями" до метра в довжину й "очима" зі штучним інтелектом, здатні рухатися в шести проєкціях, що дозволяє легко маневрувати в садах із різною структурою та конфігурацією дерев.

Нова технологія, яка стала доступною лише торік, має багато переваг над живими садівниками. БПЛА практично не залишають фрукти на деревах і не пошкоджують їх під час збору, що збільшує врожаї на 10 – 20%. Фермери, які матимуть систему мінідронів, вже не перейматимуться через висоту дерев, бо нові садівники легко доберуться туди, куди не сягне людина.

Помічники сонця



Дрон миє сонячні панелі / Фото Solar Drone, Airobotics​

Там же в Ізраїлі розробили ще одну супертехнологію – безпілотники Solar Drone, які чиститимуть сонячні панелі від бруду, пилу та сміття, обприскуючи їх спеціальною рідиною. Така робота дуже важлива, якщо СЕС розташовані на віддалених територіях або на дахах будинків.

БПЛА має високу "самодостатність" – він оснащений датчиками LiDAR і картографічними камерами, може навіть самотужки заряджати акумулятор і наповнювати баки спецрідиною.

Розробники запевняють, що очищення панелей за допомоги Solar Drone економніше на 25% порівняно з іншими варіантами. Важливо також, що БПЛА не контактує з панелями, тому практично не може їх пошкодити.

Дрон-"дракон"



БПЛА знищує осине гніздо / Скріншот із відео

Безпілотники можуть поливати не лише рідиною, але й вогнем.

Навіщо потрібен такий "дракон"? Наприклад, для знищення осиних гнізд, як це яскраво продемонстрували в Китаї волонтери з організації Blue Sky Rescue. У селищі Чжун вони ліквідували 11 гнізд небезпечних комах, які тероризували місцевих жителів. І відзняли цей процес на відео.

Дрон-вогнемет у дії: дивіться відео



Водний патруль

Ще важливіші летючі помічники людей – дрони-рятувальники на воді. Їх використовують уже в багатьох країнах світу. БПЛА підлітають до точки, де тоне людина або зазнав аварії корабель, і скидають там рятувальні засоби (матраци, плоти круги тощо).

Як стверджують медіа, перший випадок порятунку людей на воді за допомогою дронів стався чотири роки тому в Австралії. Тоді два юні серфери 16-ти й 17-ти років не могли дістатися берега через триметрові зустрічні хвилі, вибилися з сил і почали тонути за кілометр від берега. БПЛА за 2 хвилини приніс їм плоти, і хлопці допливли на них до берега.

Три роки тому в Іспанії безпілотник встановив рекорд – за його допомогою було врятовано відразу сім плавців, яких "затягнуло" далеко в море.

Як працює дрон-рятувальник: постановочне відео

Офіціант уже летить

Ще одна перспективна робота для дронів – офіціант.

БПЛА тестували у цій ролі вже неодноразово – в різних країнах, містах і закладах харчування, але поки що вони не дуже "прижилися". Головні причини – їм ще важко маневрувати в невеликих приміщеннях, а крім того, офіціантами можуть бути лише невеликі квадрокоптери, які можуть доставляти замовлення вагою не більше 2 кілограмів – це замало.

Тим не менше, є заклади, де дрони склали іспит і нині працюють офіціантами разом з людьми. Це мережа ресторанів Timbre у Сінгапурі.

Дрон-шоу



Відкриття Олімпіади-2018 у Пхьончхані / Фото з архіву сайту 24 каналу

В останні роки великою популярністю користуються світлові шоу за участі безпілотників. Сотні й навіть тисячі БПЛА створюють у небі фантастичні картинки або написи.

Мільйони землян дивилися церемонію відкриття зимової Олімпіади 2018 року в південнокорейському Пхьончхані. Родзинкою програми став синхронний політ 1218 дронів Shooting Star зі світлодіодами. Це шоу тоді вписали до "Книги рекордів Гіннесса" у категорію "найбільша кількість безпілотних літальних апаратів, що переміщуються в повітрі одночасно".

Світлове шоу на Олімпіаді-2018: яскраве відео

Але "олімпійський" рекорд довго не протримався – через два роки його перевершили китайці. Під час святкування Нового року 2000 дронів написали в небі "2020" і встановили новий рекорд для "Книги Гіннесса".

2000 дронів вітають з Новим роком: відео народження рекорду

Варто зазначити, що обидва світлових шоу – в Пхьончхані та Шанхаї – демонструвалися на святкуваннях не "наживо", а як відеопоказ. Зняті ж вони були за кілька днів до подій. Організатори дрон-шоу часто йдуть на таку хитрість. Управління "масовкою" безпілотників залишається складним процесом, під час якого щось "може піти не так". І якщо зламається "картинка" на небі – це неприємно, але дрібниця. Якщо ж дрони почнуть падати – людям на землі може бути непереливки. І такі прецеденти вже були.

У жовтні 2021 року в китайському Чженчжоу під час світлового шоу за участі 200 дронів частина з них вийшла з-під контролю і рухнула вниз – прямо на 5-тисячний натовп. Люди з криками розбігалися врізнобіч. Лише завдяки щасливому випадку ніхто не постраждав.

Наглядач коал і годувальник пташки

На завершення – дві "мімішні" історії про дрони.

В Австралії вчені з Квінслендського технологічного університету використовують БПЛА для стеження за коалами. Зважаючи на те, що медведики ховаються серед густих дерев, на апарат встановили інфрачервоні камери, які реагують на теплі тіла тварин і "бачать" їх навіть крізь гілки та листя. Дрони літають над лісом заданим маршрутом, роблять "теплові" фото, які потім опрацьовуються в нейромережах для оцінки кількості й стану тварин. Крилатий розвідник за 2 години облітає територію, яку вчені пішки ледве встигають дослідити за день.

Коали під надійним наглядом: дивіться відео

В Ізраїлі науковці проєкту "Хижі птахи наживо" за допомогою дрона врятували пташеня білоголового сипа, яке жило у гнізді на важко доступній скелі. Його мама загинула, потрапивши в дроти високовольтної лінії електропередач. Маленького сипа виховував тато, але самотужки він не міг його прогодувати.

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Тоді вчені почали доставляти їжу пташеняті на безпілотнику, яким керував офіцер Армії оборони Ізраїлю. БПЛА підлітав до гнізда й скидав корм, а сип без зайвого страху його ласував. Юного хижака було врятовано. Згодом він почав літати й добувати поживу на полюванні.

Дрон годує пташеня: миле відео