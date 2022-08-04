У Швейцарії запустили "водяну батарею", яка може забезпечити енергією майже мільйон будинків

Компанія Nant de Drance SA завершила будівництво гідроакумулюючої електростанції потужністю 900 МВт. Система, будівництво та випробування якої зайняли 14 років, має ємність зберігання 20 мільйонів кВт/год.

Автори називають своє рішення "водною батареєю" і стверджують, що вона здатна накопичувати таку кількість енергії, що її буде достатньо для живлення щонайменше 900 тисяч житлових будинків.

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Особливості електростанції

Будівництво Nant de Drance розпочалося у 2008 році. У процесі роботи забудовник прорив понад 17 кілометрів тунелів, інвестувавши у створення електростанції понад 2 мільярди доларів. Верхній резервуар Vieux Emosson вміщує 25 мільйонів кубометрів води, що відповідає ємності зберігання 20 мільйонів кВтг. Будівельникам довелося підняти початкову висоту комплексу на 21,5 метра, щоб удвічі збільшити його місткість.

Наразі система містить шість підземних турбін, розташованих на глибині 600 метрів. Потужність кожної установки складає 150 МВт. Ці турбіни працюють у кількох режимах і перемикаються між ними за 5-10 хвилин. Через них проходить по 360 кубометрів води за секунду. Коли в мережі виявляється надто багато електроенергії, вода перекачується з нижнього резервуара до верхнього, де зберігається на майбутнє.



Станцію введуть в експлуатацію у вересні / Фото Electrek

Застосування "водяної батареї"

Передбачається, що заповнене сховище зможе забезпечити електроенергією понад 900 тисяч будинків у Швейцарії та сусідніх країнах Європи. У Nant de Drance SA зазначили, що при розробці проєкту особливу увагу було приділено екологічності споруди – система працює з нульовим рівнем викидів і практично не впливає на навколишню флору та фауну.

Одним з пріоритетів Nant de Drance є максимально можливе зниження впливу на навколишнє середовище. 15 проєктів загальною вартістю 22 мільйони швейцарських франків було реалізовано, щоб компенсувати вплив гідроакумулюючої електростанції та ліній високої напруги, що з'єднує електростанцію з електромережею,

– повідомили в компанії.

Як працюватиме станція: дивіться відео

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Керувати станцією буде та ж компанія Nant de Drance SA за участю консультативної групи, представленої WWF, Pro Natura, державними регуляторами, а також Швейцарським федеральним управлінням енергетики. Партнери планують провести офіційний захід, присвячений введенню об'єкта в дію у вересні цього року.