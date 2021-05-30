У світі живе багато любителів їздити на велосипедах. Є і чимало любителів активного відпочинку на воді. Новозеландська компанія Manta5 вирішила об'єднати таких людей, створивши велосипед для поїздок на воді.
Для того, щоб рухатися потрібно буде крутити педалі. Це доволі незвично, адже потрібно буде сидіти на звичайному велосипедному сидінні. Рухатиметься велосипед завдяки гребному гвинту та технології підводних крил. Коштує новинка 7 990 євро.
Крути педалі: водний електровелосипед від компанії Manta5
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Manta5 Hydrofoiler XE-1 / Фото New Atlas
Деталі виходу у світ Hydrofoiler XE-1
- Компанія Manta5 була заснована у 2011 році в Новій Зеландії.
- Прототип гідровелосипеда був презентований у 2017 році. Початок випуску був запланований на кінець 2018 року.
- У 2019 році почалося виробництво прототипів.
- У 2020 році Hydrofoiler XE-1 був презентований на виставці CES 2020.
- Через пандемію коронавірусу випуск новинки довелося відкласти.
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"Поїздка" на Hydrofoiler XE-1: дивитись відео онлайн
Що відомо про водний велосипед
- Вага велосипеду близько 20 кілограмів.
- Максимальна швидкість – 22 кілометри на годину.
- Гідровелосипед матиме сім рівнів електричної потужності. Якщо зменшити потужність на мінімум, то водію доведеться більше працювати самому, щоб втримати велосипед на плаву. Відповідно, якщо збільшити потужність на максимум, то водію потрібно буде приділяти менше сили.
- На максимальній потужності час роботи батареї становитиме 1,5 години. При мінімальній потужності – 4,5 години.
- Плавучість та легкість конструкції забезпечує матеріал, з якого Hydrofoiler XE-1 зроблений: вуглецеве волокно та авіаційний алюміній.