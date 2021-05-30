Для того, щоб рухатися потрібно буде крутити педалі. Це доволі незвично, адже потрібно буде сидіти на звичайному велосипедному сидінні. Рухатиметься велосипед завдяки гребному гвинту та технології підводних крил. Коштує новинка 7 990 євро.

Крути педалі: водний електровелосипед від компанії Manta5

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Manta5 Hydrofoiler XE-1 / Фото New Atlas

Деталі виходу у світ Hydrofoiler XE-1

Компанія Manta5 була заснована у 2011 році в Новій Зеландії.

Прототип гідровелосипеда був презентований у 2017 році. Початок випуску був запланований на кінець 2018 року.

У 2019 році почалося виробництво прототипів.

У 2020 році Hydrofoiler XE-1 був презентований на виставці CES 2020.

Через пандемію коронавірусу випуск новинки довелося відкласти.

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