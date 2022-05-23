Водій Tesla опинився в пастці своєї автівки, коли вона загорілася просто посеред вулиці

Власник Model Y мало не задихнувся всередині свого автомобіля виробництва Tesla, коли двері перестали відчинятися. У цей час капот охопило полум'я.

Про цю історію вперше розповіло CTV News. Власник Tesla Джаміль Юта володів своєю Model Y усього вісім місяців, перш ніж в п'ятницю, 20 травня, вона загорілася, замкнувши його всередині.

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Що сталося

Як пишуть джерела, того ранку Юта їхав до Ванкувера, коли машина заглохла, вимкнувшись разом зі всією її електронікою.

Раптом до салону через вентиляційні отвори почав проникати дим, а зовні з'явилося полум'я.

Двері не відкривалися. Вікна не опускалися,

– розповів пізніше власник автівки репортерам CTV News.

Користувач Twitter зафіксував момент, який став вірусним у соцмережі, набравши майже 175 тисяч уподобань, 27 тисяч ретвітів та 2700 коментарів.

"Спостерігав за Tesla, що загорілася сьогодні вранці. Як тільки він почав диміти, електрична система заблокувалася, замкнувши чоловіка всередині. На щастя, будівельники розбили вікно, щоб він міг втекти. Охайна особливість", – написав автор твіта.

Попри сказане у цьому повідомленні, джерело повідомляє, що вікно вибили не будівельники, які були зайняті ремонтом на тій частині дороги, а сам водій Tesla. Крім того, CTV наводить коментар начальника пожежної служби Брайана Хатчінсона з пожежно-рятувальної служби Північного Ванкувера:

Нам дуже пощастило, що у цієї людини вистачило сил вибити вікно,

– сказав він.

Після того, як Юта вибив вікно й вибрався з автівки, він зателефонував у 911 за допомогою, а робітники на прилеглій ділянці скорегували рух інших машин навколо.

Розслідування розпочато

Аварія вже розслідується. Пожежники намагаються з'ясувати, що саме пішло не так з автомобілем. Сама ж компанія Tesla поки не відповіла на запит CTV про коментарі.

Пан Юта каже, що протокол аварійного відкриття дверей при відключенні електроенергії не є інтуїтивно зрозумілим і закликає інших власників Tesla ознайомитися з послідовністю дій на випадок, якщо з ними станеться те саме.