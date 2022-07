Реактивне паливо змогли створити лише з води, вуглекислого газу та сонячного світла

Швейцарські вчені з'ясували, що виробляти реактивне паливо можна з води, вуглекислого газу і сонячного світла. Нове дослідження вже опубліковане в науковому журналі Joule.

Сьогодні авіаційний сектор, який значною мірою залежить від викопного гасу, відповідальний за величезну кількість антропогенних викидів парникових газів, котрі є причиною глобального потепління. Тому вчені останніми роками намагаються знайти альтернативу, пропонуючи ідеї повністю електричних літаків або альтернативні види палива.

Цікаво Нова система вловлювання вуглекислого газу має ефективність 99 відсотків

Деталі

Задля новітнього процесу команда зі Швейцарії побудувала сонячну вежу, яка використовує енергію світла для виробництва синтетичних альтернативних видів палива замість тих, які отримують з викопних ресурсів. Гас, який виробляє сонячна вежа, готовий до звичайного використання в авіації, включаючи зберігання й польоти, а також сумісний з існуючою глобальною інфраструктурою.

За допомогою нашої сонячної технології ми показали, що можемо виробляти синтетичний гас із води та CO 2 , а не отримувати його з викопного палива. Кількість CO 2 , що виділяється при спалюванні гасу в реактивному двигуні, дорівнює кількості, що споживається при його виробництві на сонячній установці. Це робить паливо вуглецево-нейтральним, особливо якщо ми використовуємо CO 2 , що вловлюється безпосередньо з повітря, як інгредієнт, сподіваюся, в недалекому майбутньому,

– каже Альдо Стейнфельд, співавтор дослідження.

Таким чином технологію можна поєднати з заводами з уловлювання вуглекислого газу, які дедалі частіше будуються у різних точках планети. Підприємства збиратимуть CO 2 й одразу постачатимуть його як ресурс на перетворення в паливо без необхідності зберігання, захоронення чи інших дій.

Такий завод сьогодні є, наприклад, в Ісландії, де за 30 кілометрів від Рейк'явіка запустили спеціальну установку Orca , що працює на геотермальній енергії. Ще одне підприємство, яке називають "фермою механічних дерев", запрацювало в квітні у США.