Компанія Vodafone, великий європейський оператор стільникового зв'язку, протестувала нову технологію супутникового відстеження об'єктів. Вона здатна відстежувати розташування транспортних засобів, дронів, вантажів й інших речей з точністю до 10 сантиметрів.

За словами компанії, це величезний крок уперед, адже сьогодні стандарти супутникового позиціонування забезпечують точність до трьох метрів.

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Для чого потрібна технологія

Vodafone розробила нову технологію у співпраці з компанією Sapcorda. Вона дійсно відрізняється від усього, що може запропонувати сучасний ринок. Взаємодіючи з платформою Інтернету речей Vodafone, глобальна навігаційна система Sapcorda здатна усувати будь-які неточності позиціонування, викликані формою Землі, атмосферними впливами та іншими факторами.



Vodafone представила нову технологію супутникового позиціонування / Фото Gizchina

За словами Vodafone, нова технологія скоро стане доступна її комерційним клієнтам у 54 країнах.

Нова розробка знайде застосування в транспортних компаніях, а також у сфері медицини. Один зі сценаріїв використання, запропонований Vodafone, передбачає, що новий сервіс позиціонування допоможе медичному персоналу точно відстежувати місце розташування дронів, що транспортують, наприклад, кров для переливання.