Для будівництва вишок Vodafone співпрацювала з компанією Crossflow Energy, а тестування технології проводитиме спільно з Cornerstone, яка спеціалізується на мобільних інфраструктурних рішеннях.

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Як працюватимуть автономні екоантени

Нові вежі використовують вітер, сонячну енергію та акумулятори, забезпечуючи безперебійний зв'язок. При цьому навіть вітрові турбіни сконструйовані таким чином, щоб не загрожувати птахам. Останній пункт досить важливий, оскільки вишки розміщуватимуться також у місцевостях із великою кількістю птахів.



Екологічна та автономна антена Vodafone / Фото Neowin

Коментуючи нову технологію, представник Vodafone UK Андреа Дона заявила:

Ми прихильні до принципів удосконалення зв'язку в сільських районах, але наші ініціативи зустрічаються з дуже важливими викликами. Підключення вишок до енергетичних мереж може стати головним бар'єром для досягнення цієї мети, тому зробити ці об'єкти самодостатніми – великий крок уперед для нас та мобільної індустрії.

Vodafone та Crossflow Energy вже побудували деякі вишки, Vodafone та Cornerstone почнуть встановлювати їх у деяких місцевостях для тестових випробувань, пілотний проєкт має стартувати до кінця року.

Цікавий факт! Індустрія мобільних мереж у Великобританії зобов'язалася покрити зв'язком 95% території країни до 2025 року, а автономні вежі Vodafone допоможуть досягти цієї мети.