Чому вода "кочує" по поверхні Місяця: дослідження

Вода являє собою важливий елемент для космічної експансії людства. Вода у космосі – це розчинник, кисень та паливо для людей. Виявилося, що у Сонячній системі вона розповсюджена повсюдно. Не виключенням став і Місяць, де Н2О знайшли не лише у кратерах на полюсах, а й на освітленій Сонцем поверхні.

Підтвердження обсерваторією SOFIA наявності води на освітленій Сонцем поверхні Місяця викликало справжній фурор. "Звідки там береться вода? Чому вона не випаровується?" – посипалися питання. Та подальші спостереження виявили, що це далеко не найцікавіше. Вода "кочує" поверхнею Місяця: її кількість зменшується до місячного обіду та зростає до місячного вечора. Як пояснити таку дивну поведінку речовини?

Скільки триває доба на Місяці? Оскільки швидкість обертання Місяця довкола власної осі збігається зі швидкістю обертання довкола Землі, то й доба на супутнику триває довго – майже 30 земних діб.

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Тінь допомагає воді залишатися на Місяці / Фото Phys.org

Чому вода "кочує" Місяцем

На поверхні Місяця розкидано безліч камінців, які мають різноманітні розміри: від маленьких камінців до величезних брил. Також поверхня супутника вкрита численними кратерами, розміри яких теж сильно варіюються.

Всі ці нерівності поверхні стають причиною наявності численних тіней. І саме тінь дозволяє воді існувати на Місяці.

Зміна розподілу води протягом місячного дня

У Місяця відсутня щільна атмосфера, тому тепло не розповсюджується ефективно. Через це на поверхні, вкритою тінню, температура опускається до позначки -210 градусів за Цельсієм. І саме там утворюється іній.

Впродовж місячної доби тінь зміщується, а вода випаровується та потрапляє у розріджену місячну атмосферу. Після цього вона знову накопичується у вигляді інею на нових затінених ділянках.

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Таким чином вода "кочує" поверхнею Місяця, не дивлячись на те, що на неї світить Сонце. Наприклад, в районі місячного екватору вода взагалі має зникнути в обід та зміститись до полюсів.

Хоча на освітленій Сонцем поверхні Місяця й виявили воду, потрібно розуміти, що її концентрація там близько в 100 разів менша, ніж в Сахарі.