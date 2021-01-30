Вода на Місяці може мати земне походження: вчені висунули нову гіпотезу

Останні десятиліття вивчення нашого супутника довели, що Місяць не безводний. Крига розсіяна у ґрунті, ховається в глибоких кратерах та інших куточках супутника. Загадкою залишається лише походження води і вчені, здається, знайшли можливу відповідь.

Джерело: Astrophysical Journal Letters

Одна з гіпотез припускає можливість появи слідів води на Місяці внаслідок зіткнення з крижаними кометами, однак, в такому випадку вода швидко б випарувалася через відсутність атмосфери, здатної утримувати вологу.

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Невже вода на Місяці має земне походження

Можливо, але перед цим слід розглянути ще одну гіпотезу. Згідно з нею вода може з'являтися безпосередньо на супутнику. Все через протони сонячного вітру які досягають поверхні Місяця, не захищеної ні атмосферою, ні магнітосферою, навідміну від нашої планети. На поверхні Місяця протони взаємодіють з оксидами у складі мінералів, утворюючи нові молекули води і постійно поповнюючи запас вологи, яка випаровується у космос.

Тоді в періоди, коли Місяць опиняється ненадовго захованим від сонячного вітру, кількість води на його поверхні має зменшуватися. Комп'ютерне моделювання пророкує, що за кілька днів у районі повного місяця, коли супутник проходить крізь довгий витягнутий "хвіст" земної магнітосфери, вміст води на високих широтах має падати дуже помітно.

Цей процес розглянули автори нової статті, опублікованої в Astrophysical Journal Letters. За допомогою даних, зібраних японським навколомісячним зондом Kaguya, вони реєстрували зміни у потоці сонячного вітру, "що омиває" супутник. А спостереження індійського апарату Chandrayaan-1 допомогли оцінити розподіл води в приполярних регіонах. Однак результати виявилися досить несподіваними: ніяких істотних змін у кількості криги в належні дні не відбувається.

Нова гіпотеза про походження води на Місяці

Тому вчені висувають іншу гіпотезу походження води на Місяці, не пов'язану з ефектами сонячного вітру. Справа в тому, що магнітосфера Землі також здатна направляти протони і "поливати" місячну поверхню такою ж кількістю частинок, як і сонячний вітер: хоча вони далеко не так сильно прискорені. Потік містить і протони, і іони кисню з верхніх шарів земної атмосфери і цього "земного вітру" може бути достатньо для утворення нових молекул води на Місяці.