Відомо, що з проблемою зникнення COVID-сертифікатів зіткнулися не всі користувачі. Багатьох проблема взагалі ніяк не торкнулася. Ймовірно, постраждали лише ті, хто намагався зайти в додаток у момент збою. Якщо ж спроб входу не було, документи залишились на своєму місці.

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Як виправити ситуацію

Якщо ж у вас зник сертифікат про вакцинацію, його можна легко відновити просто подавши новий запит.

Для цього необхідно зайти у розділ "Послуги", обрати "COVID-сертифікати" й "Отримати сертифікат".

Очікування займе до кількох хвилин.

За інформацією видання Zaxid.net, окремі користувачі повідомили, що QR-код із паперового сертифікату, роздрукованого з порталу Дія, не зчитувався.



QR-код із паперового сертифікату не зчитувався / Фото Zaxid.net