На фотографії, яка принесла Реманну головний приз на конкурсі "Астрономічна фотографія року" Королівської обсерваторії Грінвіча в 2022 році, зображена комета Леонарда. Ця надзвичайно яскрава комета була відкрита в січні 2021 року, коли вона пролітала крізь Сонячну систему.

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Астрономія, міф і мистецтво прекрасно поєднуються в цьому знімку. Він має велику цінність для вчених, оскільки елегантно фіксує подію роз'єднання,

– сказав у своїй заяві суддя конкурсу Імад Ахмед.

Яскрава Леонард

Комета була названа на честь свого першовідкривача Грегорі Леонарда, старшого наукового співробітника Місячної і планетарної лабораторії Університету Арізони. Вона виявилася надзвичайно яскравою – її можна помітити неозброєним оком.

Знімок Ремана, зроблений на Різдво 2021 року, демонструє хвіст комети Леонарда, інакше відомий як кома, у всій його красі. Комети стають видимими, коли вони скидають будь-які леткі матеріали, в тому числі пил і гази, проходячи через внутрішню Сонячну систему. Це відбувається під впливом різних чинників, зокрема сонячного вітру.



Комета Леонард / Фото Джеральда Реманна

Комета зустріла свою загибель і розпалася під час зближення з Сонцем у січні 2022 року. Її спалах на небі дав астрофотографам багато можливостей роздивитися її ближче.

До речі, серед інших найкращих робіт конкурсу було приголомшливе зображення Міжнародної космічної станції, що проходить перед місячним Морем Спокою.



МКС на тлі Місяця / Фото Andrew McCarthy