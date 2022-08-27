Чоловік виявив 25-метровий скелет динозавра на своєму подвір'ї

Останки древньої тварини вперше чоловік з Португалії вияви на своєму подвір'ї ще у 2017 році. Тоді фахівці Лісабонського університету взяли уламок для кістки для дослідження. У 2022 році дослідники повернулися для проведення розкопок де вже виявили 25-метровий скелет динозавра.

Кістки динозаврів, швидше за все, належать зауроподу, який має майже 12 метрів у висоту на додаток до його надзвичайної довжини. Враховуючи, що йому від 100 до 160 мільйонів років, скам’янілість збереглася в дуже хорошому стані.

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Незвичайно знайти всі ребра тварини в такому вигляді, не кажучи вже про те, що вони знаходяться в такому положенні, зберігаючи своє початкове анатомічне положення. Такий спосіб збереження є відносно рідкісним у скам’янілих залишках динозаврів, зокрема зауроподів,

– сказала в заяві Елізабет Малафайя, докторант з факультету наук Лісабонського університету.

Попри гігантські розміри та довгу шию й хвіст, зауроподи були травоїдними. На відміну від знаменитого тиранозавра, у зауроподів були товсті сильні передні кінцівки.



Зауроподи були одними з найбільших динозаврів / Фото earth.com

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Деякі з найбільш впізнаваних видів у їхній групі включають Brachiosaurus altithorax і Giraffatitan brancai, а також португальський пізньоюрський вид, знайдений у західному регіоні Португалії, Lusotitan atalaiensis.

У зв’язку з тим, що цією справою займається команда португальських та іспанських дослідників, будемо сподіватися, що з нового відкриття можна дізнатися більше про наших друзів пізнього юрського періоду.