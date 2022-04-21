Власники смартфонів Samsung можуть збільшити обсяг віртуальної оперативної пам'яті

21 квітня 2022 , 13:35
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Джерело:

Gagadget

Техногігант Samsung розпочала поширення функції з розширення оперативної пам'яті. Опція RAM Plus доступна для усіх актуальних моделей і дає змогу збільшити об'єм оперативки від 2 до 8 ГБ до вже наявного обсягу.

Які смартфони Samsung підтримують нову функцію

Функція RAM Plus наразі доступна загалом для 39 пристроїв компанії. RAM Plus вже була доступна раніше для деяких смартфонів та планшетів, і надавала можливість збільшити об'єм віртуальної оперативки на 4 ГБ. Згодом функцію дещо переробили.

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Наразі користувачі смартфонів Samsung мають можливість обрати зпоміж такого об'єму:

  • 2 ГБ;
  • 4 ГБ;
  • 6 ГБ;
  • 8 ГБ.

Як скористатися можливістю

Щоб використати можливість розширення оперативної пам'яті за допомогою функції RAM Plus потрібно слідувати наступному алгоритму:

  • Відкрийте налаштування та розділ "Батарея та догляд за пристроєм";
  • Оберіть пункт "Пам'ять" та доступний обсяг віртуальної ОЗП.
Автор: Михайло Года