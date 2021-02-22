Камера – це одна з найбільших переваг смартфонів Pixel. Однак, Деякі власники смартфонів Pixel зараз зіткнулися з проблемою в роботі камери. Мова йде про моделі попередніх поколінь.

Користувачі скаржаться, що додаток камери часто завершує роботу з помилкою при запуску або навіть зовсім не запускається.

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І такі повідомлення почали дуже часто Play Store на сторінці додатка камери і на форумах підтримки Google Pixel.

Яка модель постраждала

Найбільше скарг стосуються моделі Pixel 2 XL. Також у деяких випадках проблема зустрічається на новіших пристроях Pixel 3 і 4A.

Така проблема для Pixel 2 не нова і періодично відбувається протягом останнього року. Але зараз вона зачепила більшу кількість пристроїв.

Власники кажуть, що виправлення, які пропонують у Google, не вирішують проблему. Нагадаємо, нещодавно смартфони серії Pixel 2 отримали останнє оновлення безпеки, але це не повинно було вплинути на роботу камери.

Також додамо, що це дійсно неприємна помилка для користувачів, адже більшість з них вибрали смартфон Pixel саме через його камеру.