Власники смартфонів на Android зіштовхнулись із серйозними проблемами

Вранці 23 березня власники смартфонів Android почали отримувати дивні сповіщення про те, що деякі додатки припиняють роботу на девайсі. Якщо спробувати відкрити застосунок, то відбувається збій.

Серед додатків, з якими виникли проблеми, і такі важливі, як Gmail, додатки інтернет-банкінгу і навіть Google Pay. Скарги на дивну поведінку додатків користувачі повідомляють на ресурсах Twitter та Reddit.

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Цікаво, що найбільше скарг на збої надходять від користувачів смартфонів Samsung, зокрема флагманські серії Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Note20, а також популярні середнячки Galaxy A50 і A70.

Що кажуть в Google

Виробник ОС Android вже відреагував на проблему. На офіційній сторінці Google розміщена інформація, що компанія про проблему знає і вже вирішує її.

В Google також підтвердили, що проблема пов'язана з системним додатком WebView, що відповідає за відкриття сторінок в додатках. Це і призводить до проблем із деякими додатками на Android.

Користувачі вже знайшли тимчасове рішення – пропонують видалити оновлення WebView, фактично, відкотивши додаток до заводських налаштувань.

Тимчасове рішення проблеми / Скриншот

Це можна зробити як через Google Play Store або зі списку встановлених додатків у налаштуваннях смартфона. Видаляти сам додаток не треба, тільки оновлення.