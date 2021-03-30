Власники пристроїв Apple зможуть офіційно ремонтувати техніку

Компанія Apple вирішила розширити програму співпраці з незалежними сервісними центрами – IRP. Зокрема, ця співпраця передбачає, що сервісні центри в Україні також зможуть офіційно ремонтувати техніку Apple.

Таким чином сервісні центри отримають доступ до оригінальних запчастин Apple, а також консультації щодо ремонту та діагностики.

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Крім того, українські сервісні центри будуть отримувати всі необхідні інструменти, як і авторизовані сервіси і магазини Apple Store.

Детальніше про проєкт

Як повідомили в Apple, заявку може відправити будь-яка компанія, яка займається чи хоче займатись післягарантійним ремонтом iPhone або Mac.

При цьому, виробник не буде розглядати кандидатів, які використовують товарний знак Apple в назві фірми або сайту (якщо це не відповідає встановленим умовам). Крім того, бізнес кандидата повинен бути зареєстрованим. Для цього потрібно надати Apple підтверджуючі документи для перевірки.

Більше того, аби отримати сертифікат на ремонт продуктів Apple, потрібно було здати іспит в авторизованому центрі тестування, відзначили в компанії.

Щоб взяти участь у програмі, компанії, що надають послуги з ремонту техніки, повинні подати заявку за посиланням. Участь у проєкті безкоштовна.

Компанія Apple планує розширити програму IRP ще на 120 країн вже до кінця цього року.