Згідно з новим дослідженням, проведеним британським навігаційним сервісом Zap-Map серед власників електромобілів, вкрай мало водіїв хотіли б повернутися до автомобіля на бензині або дизпаливі після того, як вони пересіли на електромобіль.

Результати є свідченням зрушень в споживчому відношенні до екологічно чистих автомобілів. В опитуванні, проведеному в листопаді 2020 року за участю понад 2000 респондентів, 91 відсоток сказав "Ні, спасибі" заміні своїх електромобілів на бензинові або дизельні. Менше 1 відсотка бажали б повернення до викопних видів палива, а 9 відсотків заявили, що сумніваються. Такі дані наводить ресурс electrek.co.

Цікаво В Китаї вилучили велику партію шпигунських повербанків

Що відомо

Більшість респондентів стали власниками електромобіля вперше – 73 відсотки опитаних заявили, що їх нинішній автомобіль був їх першим транспортним засобом на електричному ходу. 52 відсотки здійснили покупку електрокара протягом останнього року.

Ступінь задоволеності водіїв значно вищий як для повністю електричних автомобілів, так і для гібридних транспортних засобів з підзарядкою від електромережі. У водіїв електромобілів середній ступінь задоволеності склав 91 бал зі 100 можливих:

у водіїв машин на акумуляторних джерелах живлення – 92 бали,

у власників гібридів – 84 бали,

власники бензинових або дизельних транспортних засобів оцінили свою задоволеність лише в 72 бали.

Повністю електричні автомобілі отримали вищий рейтинг задоволеності, ніж гібриди. Серед повністю електричних транспортних засобів 100-відсотковий рейтинг задоволеності отримала модель VW ID.3, за нею слідують Tesla Model 3 і Kia e-Niro з 96-відсотковим показником.