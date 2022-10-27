Кілька таких історій сталося цього літа в Техасі, Південній Кароліні та Нью-Йорку (штаті). Власники 3D-принтерів самостійно надрукували зброю вдома й подали її в програму викупу, щоб заробити грошей.

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Що відбувається

Я знаю, що в Ютіці, штат Нью-Йорк, Х’юстоні, штат Техас, і Спартанбурзі, штат Південна Кароліна, зброю, надруковану на 3D, було подано до програми викупу зброї,

– каже Роберт Свеншковскі, помічник шерифа округу Онейда в Нью-Йорку.

Один чоловік, який представився лише як Кем, зізнався, що надрукував на 3D-принтері понад 100 одиниць зброї, щоб передати їх у програму викупу зброї штату Нью-Йорк. За свої зусилля він отримав 21 000 доларів, які були виплачені йому подарунковими картками на 500 доларів.

В Офісі генерального прокурора штату Нью-Йорк підтвердили, що людина, відома як Кем, справді використовувала програму. Роберт Свеншковскі, який також є професором університету Ютіки, зазначає, що ніхто наразі не знає, що робити з цією лазівкою, яку використовують і в інших частинах країни.

На думку помічника шерифа, таких людей, як Кем, слід притягнути до відповідальності за шахрайство, але він визнає, що зміна умов програми зворотного викупу, яка зараз працює без зайвих запитань, може вплинути на її ефективність.