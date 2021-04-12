На такий крок Meizu наштовхнула статистика – в компанії кажуть, що 45% новоспечених власників Meizu 18 і Meizu 18 Pro є колишніми користувачами смартфонів від Apple.

До теми Презентували довгоочікуваний флагманський смартфон Meizu 18

Хто може випробувати Meizu 18

При цьому у виробника сформували перелік вимог для безкоштовного тестування смартфонів:

Власники iPhone, які ніколи не користувалися телефонами Meizu.

Користувачі, яким подобаються флагмани з невеликими екранами.

Користувачі, які приділяють велику увагу конфіденційності та безпеки.

Річ у тому, що в Meizu вже неодноразово заявляли, що Meizu 18 виробник зробив акцент на безпеку і захист конфіденційності, як і iPhone. Крім того, компанія стверджує, що Meizu 18 забезпечує схожі враження від використання.

Додамо, раніше Meizu запустила акцію з обміну смартфонів iPhone на Meizu 18 з доплатою. Виробник пропонує покупцям нових Meizu 18 і Meizu 18 Pro істотну знижку, якщо вони здадуть свої смартфони Apple iPhone.