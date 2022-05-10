Власник Tesla зламав електрокар та встановив Apple CarPlay за допомогою Android

Операційна система Tesla відома тим, що має безліч вбудованих функцій. Однак багатьом користувачам бракує підтримки Apple CarPlay або Android Auto. Власник електрокару Міхал Гапінські, однак, знайшов спосіб додати підтримку обох сервісів у Tesla, використовуючи веб-браузер, два Raspberry Pi, кілька надбудов, кабелів та Android.

Сам Гапінські назвав це проєктом Android Tesla. Таким способом можна отримати інтерфейс Android Auto, до якого ви можете отримати доступ через вбудований в автомобіль веб-браузер. Однак цей процес не зовсім простий, чого й слід було очікувати.

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Як все це працює

Для запровадження Android Tesla, вам знадобиться:

Raspberry Pi 4 для запуску Android,

Raspberry Pi 3 або вище для запуску Linux (який відповідає за захоплення відео та його перетасовку на комп'ютер Tesla через Wi-Fi),

додаткові карти для HDMI та LTE,

а також кабелі, щоб з'єднати все це разом.

Після проходження процесу налаштування програмного забезпечення та перенесення всього обладнання в машину ви зможете підключити Tesla до мережі Wi-Fi Pi та ввести IP-адресу у веб-браузері Tesla, де ви зможете використовувати Android. Звідти ви можете запустити програму, яка обробляє CarPlay та Android Auto, надаючи вам доступ до власного музичного інтерфейсу вашого телефону, карт і багато іншого.

Судячи з відео, завантаженого Гапінським, процес налаштування далеко не найпростіший у житті, однак в результаті все працює відмінно та без нарікань.

Android Auto і Apple CarPlay на Tesla: дивіться відео

Проєкт все ще перебуває у розробці. На сайті Гапінські мовиться, що надалі налаштування не потребуватиме двох Raspberry Pi і достатньо буде лише одного Raspberry Pi 4. Зрештою це теж доволі далеко від одно- або двоетапного процесу встановлення.

Хоча можливість запуску CarPlay є основною перевагою Tesla Android, вона також може працювати з Android Auto. Крім того, є весь інтерфейс Android планшета, який ви також можете використовувати для таких речей, як перегляд веб-сторінок або навіть запуск діагностики, хоча, очевидно, вам не слід робити нічого з цього під час водіння.