Сам Гапінські назвав це проєктом Android Tesla. Таким способом можна отримати інтерфейс Android Auto, до якого ви можете отримати доступ через вбудований в автомобіль веб-браузер. Однак цей процес не зовсім простий, чого й слід було очікувати.

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Як все це працює

Для запровадження Android Tesla, вам знадобиться:

Raspberry Pi 4 для запуску Android,

Raspberry Pi 3 або вище для запуску Linux (який відповідає за захоплення відео та його перетасовку на комп'ютер Tesla через Wi-Fi),

додаткові карти для HDMI та LTE,

а також кабелі, щоб з'єднати все це разом.

Після проходження процесу налаштування програмного забезпечення та перенесення всього обладнання в машину ви зможете підключити Tesla до мережі Wi-Fi Pi та ввести IP-адресу у веб-браузері Tesla, де ви зможете використовувати Android. Звідти ви можете запустити програму, яка обробляє CarPlay та Android Auto, надаючи вам доступ до власного музичного інтерфейсу вашого телефону, карт і багато іншого.

Судячи з відео, завантаженого Гапінським, процес налаштування далеко не найпростіший у житті, однак в результаті все працює відмінно та без нарікань.

Android Auto і Apple CarPlay на Tesla: дивіться відео

Проєкт все ще перебуває у розробці. На сайті Гапінські мовиться, що надалі налаштування не потребуватиме двох Raspberry Pi і достатньо буде лише одного Raspberry Pi 4. Зрештою це теж доволі далеко від одно- або двоетапного процесу встановлення.

Хоча можливість запуску CarPlay є основною перевагою Tesla Android, вона також може працювати з Android Auto. Крім того, є весь інтерфейс Android планшета, який ви також можете використовувати для таких речей, як перегляд веб-сторінок або навіть запуск діагностики, хоча, очевидно, вам не слід робити нічого з цього під час водіння.