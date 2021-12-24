Власник Tesla Model S підірвав своє авто разом з манекеном Ілона Маска: причина та епічне відео

Житель Фінляндії вирішив видовищно знищити свій автомобіль, помістивши всередину опудало Ілона Маска. Чом він прийняв таке дивне рішення – розповідаємо далі.

Туомас Катайнен підірвав свою модель Tesla Model S 2012 року випуску за допомогою 66 фунтів динаміту. До таких дій він вдався на знак протесту.

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Що сталося з автомобілем

Як повідомляє джерело, в якийсь момент власник електрокара побачив на своєму екрані повідомлення про несправність.

Дістатися до сервісного центру самостійно не вийшло, тому довелося викликати евакуатор.

Водій звернувся до офіційного представника компанії Tesla, де з'ясувалося, що причиною несправності є поломка акумулятора.

Автомобіль стояв близько місяця в майстерні дилера Tesla, і нарешті мені зателефонували, що вони нічого не можуть зробити для моєї машини, єдиний варіант – змінити весь акумулятор,

– каже Катайнен.

При цьому вартість становитиме щонайменше 20 000 євро , а дозвіл на операцію потрібно запитати у Tesla.

, а дозвіл на операцію потрібно запитати у Tesla. Шокований власник автівки одразу ж заявив ремонтникам, що краще підірве автомобіль.

, що власники електромобілів Tesla не вперше скаржаться на таку високу ціну заміни акумулятора. Як пише видання Electrek , іншому власнику Tesla у США раніше повідомили, що заміна батареї обійдеться йому в 22 500 доларів. Він з цим не погодився і звернувся до стороннього сервісного центру, де замінив акумулятор за 5000 доларів.

Гарантія Tesla поширюється на заміну батареї, якщо її ємність впаде нижче 70% протягом 150 000 миль або восьми років після покупки. Таким чином власники старих моделей, які вже втратили гарантію, отримують великі рахунки за ремонт від Telsa.

Після цього Туомас Катайнен звернувся до місцевих ютуберів з каналу Pommijätkät. Вони охоче погодилися допомогти. Tesla Model S відвезли до покинутого кар'єру, обклали вибухівкою і підірвали.

Вибух: як це виглядало

Довкола корпусу машини закріпили 30 кілограмів динаміту та детонатори, а всередину посадили манекен з обличчям засновника і генерального директора Tesla Ілона Маска.

Як знищили Tesla Model S: відео

Вибух повністю знищив автомобіль. Судячи з ролика, колишній власник лишився задоволеним.