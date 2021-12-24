Туомас Катайнен підірвав свою модель Tesla Model S 2012 року випуску за допомогою 66 фунтів динаміту. До таких дій він вдався на знак протесту.
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Що сталося з автомобілем
- Як повідомляє джерело, в якийсь момент власник електрокара побачив на своєму екрані повідомлення про несправність.
- Дістатися до сервісного центру самостійно не вийшло, тому довелося викликати евакуатор.
- Водій звернувся до офіційного представника компанії Tesla, де з'ясувалося, що причиною несправності є поломка акумулятора.
Автомобіль стояв близько місяця в майстерні дилера Tesla, і нарешті мені зателефонували, що вони нічого не можуть зробити для моєї машини, єдиний варіант – змінити весь акумулятор,
– каже Катайнен.
- При цьому вартість становитиме щонайменше 20 000 євро, а дозвіл на операцію потрібно запитати у Tesla.
- Шокований власник автівки одразу ж заявив ремонтникам, що краще підірве автомобіль.
Після цього Туомас Катайнен звернувся до місцевих ютуберів з каналу Pommijätkät. Вони охоче погодилися допомогти. Tesla Model S відвезли до покинутого кар'єру, обклали вибухівкою і підірвали.
Вибух: як це виглядало
Довкола корпусу машини закріпили 30 кілограмів динаміту та детонатори, а всередину посадили манекен з обличчям засновника і генерального директора Tesla Ілона Маска.
Як знищили Tesla Model S: відео
Вибух повністю знищив автомобіль. Судячи з ролика, колишній власник лишився задоволеним.