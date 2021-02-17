Власник комп'ютерного клубу врятував бізнес за допомогою криптовалюти

У період пандемії COVID-19 багато власників бізнесу зазнають численних збитків через різні обмеження. В'єтнамський бізнесмен не став винятком, але зумів врятувати своє інтернет-кафе, переробивши його в криптовалютну ферму для видобутку Ефіру.

Інтернет-кафе, що належить власнику комп'ютерного магазину, практично позбулося відвідувачів після початку пандемії коронавірусу. Вихід із ситуації знайшовся зовсім близько.

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Вихід із кризи

Комп'ютери закладу були обладнані відеокартами нового покоління GeForce RTX 30. І його власник вирішив не втрачати шансу. За словами бізнесмена, цей вид діяльності приносить більше доходу, ніж минулий.



Тепер комп'ютери закладу видобувають Ефір / Фото videocardz

Також підприємець запрошує інших власників інтернет-кафе приєднатися до ініціативи. У себе на Facebook власник ферми заявив, що готовий допомогти іншим перепрофілюватися для майнінгу криптовалюти. Таким чином, у подібних закладів з'явився шанс вижити в новій реальності.



Криптоферма працює завдяки дефіцитним відеокартам GeForce RTX 3080 / Фото videocardz

Однак слід зазначити, що в даному випадку трансформацію полегшив той факт, що кафе належить великому комп'ютерному рітейлеру. Лише цим можна пояснити, як рядовий заклад отримав доступ до дефіцитних відеокарт GeForce RTX 3080.