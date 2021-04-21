Позов, поданий до Федерального суду Мангеттена, стверджує, що Google карає видавців низькими результатами пошуку, якщо вони купують недостатньо реклами на платформі Google. Як приклад антиконкурентної діяльності Google представник Daily Mail наводить невиправдано низькі позиції в пошуковій видачі новин видання про британську королівську сім'ю у 2021 році.

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Деталі позову

Позивач вважає, що Google зв'язала свої пошукову систему і рекламну платформу, щоб чинити тиск на видавців, зловживаючи своїм ринковим становищем. Крім того, що поетапна відмова Google від використання сторонніх файлів cookie в браузері Chrome створить труднощі для рекламодавців, які використовують персоналізовані оголошення в разі, якщо вони відмовляться від покупки реклами на платформі Google.

Джерело зазначає, що керівники видавництв нерідко в приватному порядку скаржаться на домінування Google в пошуковому і рекламному сегментах ринку, але лише деякі з них готові відкрито висловити невдоволення таким станом справ.

Daily Mail розраховує на те, що в ході судового розгляду Google припинить неправомірні дії і забезпечить прозорість алгоритмів пошуку новин.

Видання Daily Mail створило один з найбільш популярних вебсайтів у світі, який тільки в США відвідує 75 мільйонів унікальних користувачів на місяць.